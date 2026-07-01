Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris İçmeler'de yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi'ni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açtı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisinde yenileme çalışmalarını tamamladığı İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik tahsisli alan üzerine kurulan tesis, eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla hizmet verecek. Tesiste gerçekleştirilen açılışa Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Aksaz Tershane Komutanı Tuğamiral Cemalettin Çiftçi, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

SU SPORLARINDA EĞİTİM DÖNEMİ

Tesis, yalnızca hizmet içi eğitim merkezi olarak değil, su sporlarının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir merkez olarak da faaliyet gösterecek.

Tesiste yelken ve farklı su sporları branşlarında eğitimler düzenlenecek. Özellikle çocuklar, gençler, engelli bireyler ve yaş almış vatandaşlar su sporlarıyla buluşturulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan tesisin, ulusal ve uluslararası su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

TETİK: 'YAKLAŞIK 40 MİLYON LİRALIK YATIRIM TAMAMLANDI'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ve tesiste yapılan yenileme çalışmalarını aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik, 'Yapım bedeli yaklaşık 40 milyon lira olan yatırım kapsamında alanda yeni yapılar, çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Uzun yıllar süren hukuki ve idari süreçlerin ardından bünyemize tahsisi kesinleşen alan, kamu yararına hizmet verecek modern bir yaşam ve eğitim merkezine dönüştürüldü.

Tesis içerisinde mevcut giriş kontrol binasının bakım ve onarımı gerçekleştirilirken dört yeni yapı inşa edildi. Yatırım kapsamında yalnızca binalar değil, tesisin tamamını kapsayan çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi.

Engelli erişimini sağlamak amacıyla platformlar, rampalar ve merdivenler yapılırken, yapısal ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri, otopark, çevre aydınlatmaları, jeneratör ve trafo sistemleri ile içme suyu ve yağmur suyu depoları da hizmete kazandırıldı.' açıklamalarında bulundu.