Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni ayrı ayrı kabul etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ilk kabulde Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti ile bir araya geldi.

Külliye'deki görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün ikinci kabulünde ise Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i ağırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre de bu görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.