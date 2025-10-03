İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark'ta hizmete giren İlber Ortaylı Kütüphanesi'nde ilkokul öğrencilerine hikaye okudu. Çocukken hikaye okumayı çok sevdiğini belirten Başkan Tugay, 'İleride inşallah çok başarılı ve iyi insanlar olursunuz. Hepiniz melek gibi görünüyorsunuz' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında gerçekleşen kitap okuma etkinliğine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta açılan İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni ziyaret eden öğrenci, veli ve öğretmenleri ağırlayan Başkan Tugay kütüphaneyi gezen misafirlere eşlik etti. Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında Konak Vali Kazım Paşa İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencilerine babasının küçük yaşlarda hediye ettiği Ömer Seyfettin'in Kaşağı adlı hikayesini okudu. Başkan Tugay öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, araştırma becerilerinin desteklenmesi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 'Sizleri burada görmek çok güzel. Sizleri çok seviyoruz. Hepiniz çok tatlısınız. Okumanın güzel tarafı yazılanları okurken aklınızda bir şey canlanıyor. Siz nasıl isterseniz öyle canlandırıyorsunuz. Hikaye okumak çok güzel. Ben de çocukken hikaye okumayı çok seviyordum' dedi.

MİNİKLERİ SEVİNDİREN HEDİYELER VERİLDİ

Daha sonra çocuklara kitap, suluk, beslenme çantası, futbol ve voleybol topu dağıtıldı. Başkan Tugay, kendisine teşekkür eden çocuklara, 'İleride inşallah çok başarılı ve iyi insanlar olursunuz. Hepiniz melek gibi görünüyorsunuz. Sizler için yapabileceğimiz bir şey olursa bize ulaşabilirsiniz. Bugün bize de güzel bir hatıra oldu' diye konuştu.