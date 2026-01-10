‎Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Arif Tak, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İGFA'yı ziyaret etti.

‎BURSA (İGFA) - Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Arif Tak, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İGFA'yı ziyaret etti.

‎Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Tak, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin zor şartlar altında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Tak, tüm basın emekçilerinin Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gerçekleşen ziyarette Başkan Arif Tak, basın camiasına verdikleri emek ve katkılardan dolayı İGFA Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir'e teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.