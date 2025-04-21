Bursa İnegöl Belediyesi’nin İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde düzenlendi 2025 2. Çeyrek Ekonomi Görünüm Panelinde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl mayasında ticaret olan, ticareti uzun yıllardır istikrarlı şekilde devam ettiren bir şehir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi sanayi ve ticaret kenti İnegöl’ün bu özelliğine akademik bakışı sağlamak adına bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde “2025 2. Çeyrek Ekonomi Görünüm Paneli” düzenledi. İlçe protokolü, OSB Yöneticileri, iş insanı dernekleri yönetici ve üyeleri ile çeşitli sektörlerden işletmeciler ve yöneticilerin katıldığı panele konuşmacı olarak ise İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümünden Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümünden Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümünden Dr. Mefule Fındıkçı Erdoğan ve Virtus Glocal Danışmanlık Yöneticisi Dr. Asım İnanç Sözer katıldı.

AKADEMİK PERSPEKTİF İLE REEL SEKTÖR DİNAMİKLERİNİ BİR ARAYA GELDİ

Akademik perspektif ile reel sektör dinamiklerini bir araya getiren panel; ekonomi, finans ve ihracat alanlarında uzman isimleri İnegöl’de bir araya getirdi. Organizasyonda; İnegöl’ün marka değerinin güçlendirilmesi, yerel işletmelerin küresel rekabette konumlandırılması ve sektörel uzmanlaşma ile markalaşma süreçleri ele alındı. İş dünyası temsilcilerine, karar vericilere ve yatırımcılara yol gösterici analizler sunmayı hedefleyen panelde artık sadece bugünü düşünerek çalışmanın yeterli olmadığı, içerisinde bulunduğumuz dönem ve hızla gelişen dünyanın her alanda geleceği de inşa etmeyi zorunlu kıldığı ifade edildi. Bu nedenle veriye dayalı bilimsel yaklaşımların daha öncelikli hal aldığı kaydedilirken, her alanda daha ileriye gidebilmek için de akademik dünyanın yönlendirmesinin gerekliliklerinden bahsedildi.

İNEGÖL’ÜN MAYASINDA TİCARET VAR

Panel açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün şehrimizde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber 2025 yılı 2. Çeyrek Ekonomi Görünümü Panelini gerçekleştiriyoruz. İnegöl malumunuz mayasında ticaret olan, ticareti uzun yıllardır istikrarlı şekilde devam ettiren bir şehir. İnegöl’de kayıtlara baktığımızda 1500’lü yıllarda darphane olduğu gözüküyor. Burada para basılmış. 1574 yılında Sultan 3. Murad döneminde basılan İnegöl darplı gümüş akçe şu anda Kent Müzemizde de sergileniyor. Tabi şehrimizden ticaret yollarının geçtiğini görüyoruz. Yine İnegöl Ticaret Odasının 1890 yılında kurulduğu görülüyor. Amerika’nın Chicago kentinde 1890 yılında gerçekleşen ticaret ve endüstri fuarında ülkemize davetiye gönderilen 15 ticaret odasından biri de İnegöl. Bu da çok değerli bir durum” dedi.

HER SEKTÖRÜN HEDEFLERİ OLMALI

Benzer organizasyonların devam edeceğini de kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bizler de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin bu konuda daha anlamlı şekilde hedefe ilerlemesini istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 2024-29 dönemi içerisinde çeşitli panellere, seminerlere, zirvelere ev sahipliği yaparak konunun paydaşlarının girişimi ile ilgili destek ve katkılar sunmak istiyoruz. Aslında her sektörde şehrimizin hedeflerinin olmasını arzu ediyoruz. Her sektörün İnegöl özelinde hedefleri olmasını arzu ediyoruz.”

“Dünyada parametrelerde değişiklikler var. Sizler ticaretin içerisindesiniz, bunları daha iyi okuyorsunuz. Bu değişikliklerle ilgili de mutlaka işletmeler pozisyon olmaya çalışıyor. Tabi şehir olarak bu konuda bizler de kendimize ödevler çıkarmak istiyoruz. İnegöl’de pek çok karma sektör var ancak lokomotif sektörümüz mobilya. Bu alanda da daha fazla pay sahibi olmak için el birliği ile çalışmalar yapmalıyız. Master planlar oluşturmak durumundayız.”