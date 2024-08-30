İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Başkan Taban, bir milletin küllerinden doğduğu kutlu zaferin gururunu 102. Yılında da yaşadıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak büyük zaferin 102’nci yılını kutladı. Başkan Taban, Anadolu’yu düşman çizmelerine ezdirmeyen kahramanların ilelebet hatırlanacağını ve rahmetle yad edileceğini ifade ederek, kutlu zaferin gururunu yaşadıklarını söyledi.

AĞUSTOS, TÜRK MİLLETİNİN ZAFERLER AYIDIR

Başkan Taban, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ağustos ayı geçmişten bu yana aziz Türk milletinin zaferler ayı olmuştur. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç ve Büyük Taarruz zaferleri Ağustos ayında kazanılmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünü de bu minvalde büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve sevincini tüm vatandaşlarımız yüreklerinde yaşamaktadır ve yaşamaya da devam edecektir. Büyük Zafer’in 102’nci yıldönümüne ulaştığımız bu gurur günümüzde, aziz milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

30 AĞUSTOS, MİLLETİMİZ İÇİN KRİTİK DÖNEM NOKTALARINDAN BİRİDİR

“30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır süren beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi Türk Ordusu’nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.”

BU GURURU İLELEBET YAŞAYACAĞIZ

“Bu kutlu zaferden tam 102 yıl sonra, atalarımızın yazdığı destanın gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Anadolu’yu düşman çizmelerine ezdirmeyen kahramanlarımızı bugün olduğu gibi asırlar sonra da hatırlamaya devam edeceğiz. Ve bu gururu ilelebet yaşayacağız. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve yaşamını yitirmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

BAŞKAN TABAN’DAN 30 AĞUSTOS VE 6 EYLÜL ETKİNLİKLERİNE DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, açıklamasında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve akabinde başlayacak olan 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı etkinliklerine tüm ilçe halkını davet etti. Taban, “Zaferin ve kurtuluşun coşkusunu tüm ilçe halkımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Bizler bu 10 günlük süreçte şehrimizde dolu dolu yaşanacak etkinlikler planladık. Vatandaşlarımızı da bu etkinliklerde görmeyi arzu ediyoruz. Etkinliklerimiz 30 Ağustos Cuma sabahı 09.00’da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayacak. Akabinde aynı gün 09.30’da Yeni Belediye Binası önünde halk dansları gösterileri, şiirler okunacak. 10.30’da Kaymakamlık makamında resmi kabul töreni gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Cumartesi akşamı ise Dörtçelik EML bahçesinde “Zaferden Kurtuluşa Madrigal Konseri” olacak. 01 Eylül Pazar günü zaferin ardından kurtuluş etkinliklerimiz devam edecek. Pazar günü 10.00’da Şehitler köyü Kurtuluş Savaşı Şehitliği’nde Kuranı Kerim tilaveti ve dualar yapılacak. 02 Eylül Pazartesi 18.30’da itfaiye kavşağından yeni belediye binası önüne kadar Zaferden Kurtuluşa Bisiklet Turu yapılacak. 03 Eylül Salı akşamı 20.30’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Zaferden Kurtuluşa Halk Dansları Tiyatral Gösterisi” yapılacak. 04 Eylül Çarşamba akşam 21.30’da nikah salonu önündeki basketbol sahasında Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvasının finali yapılacak. 06 Eylül Cuma İnegöl’ün Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Resmi Törenleri yapılacak. Sabah 09.30’da Küçükçalık Anadolu Lisesi Bahçesinde çelenk töreni, 10.00’da Garnizon Şehitliği ziyareti, 10.30’da Gaziler Derneği ziyareti ve 12.45’te Sani Konukoğlu Camisinde mevlit ile Cuma namazı sonrası lokma ikramları olacak. 18.30’da Sani Konukoğlu Camisinden yeni belediye binası önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve burada halk dansları gösterileri yapılacak. Yine 06 Eylül Cuma sabah 10.00 itibariyle Kültürpark kameriyeler bölgesinde 3. Hanımeli Alışveriş Şenliğimiz başlayacak. 8 Eylül Pazar akşam 00.00’a kadar açık olacak. 6 Eylül Cuma akşamı 20.00’da yerel ekiplerimizden Oktay Esen’in pop konseri alışveriş şenliği alanında gerçekleştirilecek. 07 Eylül Cumartesi; 20.00’da Amfi Tiyatroda Kıbrıs Harekatının 50. yılı anısına özel bir gece olacak. Gençlik korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri ve Tarihi İnegöl Mehterimizin Gösterisi yer alacak. 08 Eylül Pazar günü de finalde 09.30’da Halhalca Şehitliğinde Kros Yarışması ve Halk Yürüyüşümüz olacak. Bu yıl 3’üncüsü yapılan geleneksel etkinliğimizde, İnegöl’de Kurtuluş Savaşının en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürüyeceğiz. Kros ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramlarımız olacak” diye konuştu.