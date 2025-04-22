Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu devretti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu; Mehmet Akif İlköğretim İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Aslı Çırak’a devretti. Başkan Sezer, belediyenin aracı ile evinden aldırdığı Çırak’ı makam odasının girişinde karşıladı. Daha sonra Başkan Sezer’den makam koltuğunu devralan Aslı Çırak, 1 günlüğüne de olsa başkan olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLADIĞI PROJELERİ SEZER’E İLETTİ

Başkanlık görevini devralan Çırak, çocuklar için daha yaşanabilir ve mutlu bir toplumun inşası için birlikte çalışmanın önemine değindi. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Çırak, Başkan Ali Yıldırım Sezer’e arkadaşları ile görüşerek hazırladığı talepleri iletti. Minik başkanın taleplerini not alan Sezer, yerine getirilmesi için talepleri ilgili birimlere iletti.

MİNİK BAŞKAN’A ZEYTİN AĞACI

Başkan Sezer, günün sonunda zeytin fidanı hediye ettiği Aslı Çırak’ı uğurlayarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.