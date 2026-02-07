Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu. Sahadaki personelin taleplerini dinleyen Başkan Özdemir, 'Hepimiz yol arkadaşıyız. Nilüfer'i güzelleştirmek için beraber çalışıyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte belediyenin temizlik işlerinde çalışan personeli ile bir araya geldi. Nikahevi'nde gerçekleştirilen buluşmada, sahada çalışan personelin talep ve önerilerini dinleyerek, not aldı.

Başkan Şadi Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, 'Kar, yağmur, sıcak soğuk dinlemeden çalışıyorsunuz. Verdiğiniz emeğin kıymetini biliyoruz. Birlikte yol yürüyoruz, yol arkadaşıyız. Nilüfer'i güzelleştirmek için beraber çalışıyoruz. 'Pırıl pırıl bir Nilüfer' yaratalım istiyoruz. Hepimiz işimizi iyi iş yaparsak, bu anlayış her yere yayılır' dedi.

Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen Başkan Şadi Özdemir, 'Çalışırken daha çok dikkat edin ve birbirinizi uyarın. Ne olursa olsun en önemli nokta sizin sağlığınız. Kurallara dikkat edin' diye konuştu.

SEZGİN YILDIZ DA UNUTULMADI

Buluşmada kısa bir süre önce görevi başındayken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Sezgin Yıldız da unutulmadı. Fotoğrafı karanfillerle süslenen Sezgin Yıldız, mesai arkadaşları tarafından saygı ve rahmetle anıldı.