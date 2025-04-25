Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BEDD’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği kahvaltıya katıldı.BURSA (İGFA) - Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenledi. Programa BEDD Başkanı Kemal Demirel, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ile engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Sheraton Hotel’deki programda Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelli ve Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları da yer aldı.

Programın açılışında konuşan BEDD Başkanı Kemal Demirel, Türkiye’de 12,5 milyon engelli bireyin yaşadığını ve aileleri ile bu oranın ülke nüfusunun 3’te birini ulaştığını söyledi. Dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunduğunu aktaran Demirel, dünya ve ülke yönetiminde engellilerin rol alması gerektiğini kaydetti.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Nilüfer Belediyesi’nin engelli bireyler için çok fazla emek verdiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

2011 yılından beri Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin faaliyet gösterdiğini anlatan Başkan Şadi Özdemir, 30 kişilik uzman kadro ile yaklaşık 2 bin 500 katılımcıya hizmet verdiklerini belirtti. Engellilere yönelik eğitimler, sosyal aktiviteler düzenlediklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, talep eden kurumlara, karar vericilere ve halka yönelik farkındalığı arttıracak iletişim seminerleri düzenlediklerini ifade etti.

Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde engelli vatandaşlara yönelik doğayla iç içe tatil yapma imkanı sağlandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, Bursa’da ikamet eden tüm engelli bireyler ve ailelerinin buradan ücretsiz faydalanabildiğini söyledi. Engelli bireylere ulaşım desteği ve Tekerlekli Sandalye Tamir Evi’nde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara ücretsiz bakım ve onarım desteği verdiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, kentin 14 farklı noktasındaki şarj istasyonlarında ücretsiz şarj imkanı sağladıklarını da belirtti.

İş Koçu Destekli İstihdam Çalışması’ndan da bahseden Başkan Şadi Özdemir, “Zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu kişileri işe hazırlık aşamasından, işin sürdürülmesine kadar geçen tüm aşamalarda onları destekliyoruz. 5 engelli birey bu hizmetten faydalandı ve iş sahibi oldu. Hedefimiz ise 20 engelli arkadaşımızı iş hayatına kazandırmak” diye konuştu.

Engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları sorunları bildiklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Sorunların farkında olursak bunları çözebiliriz. Bunların farkındayız. Nilüfer’de ve Bursa’da farkındalığı arttıracağız” dedi.

Katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise engelliler ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Nilüfer Belediyesi’ni örnek aldıklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin sosyal etkinlikleri, halka dokunuşu ve kimseyi ötekileştirmeyen bakış açısının dikkat çektiğini belirten Deviren, “Gemlik’te Nilüfer’i takip ettik. Hayatta birçok değişimi yaşıyoruz. Nilüfer de en önemli değişim olan toplumsal dönüşümü başarmış” diye konuştu. Deviren, 2027 yılına kadar engelli çocukların sosyalleşebileceği ve ekolojik turizmin yapılabileceği “Engelsiz Köy” projesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından BEDD Başkanı Demirel, Başkan Şadi Özdemir ve Deviren’e seramik kaplamalı tablo hediye etti. Başkan Şadi Özdemir de Demirel’e NİLKOOP’ta üretilen ürünlerin yer aldığı bir paket hediye etti.

Başkan Şadi Özdemir, programa katılan her çocuğa da Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişört armağan etti. BEDD’in Milli Sporcu Aysel Özkan’a aldığı tekerlekli sandalyeyi de Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren takdim etti.