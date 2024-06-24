Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram tatili sonrasında belediye hizmet binası ve belediyeye bağlı tesislerde çalışan kurum personeli ile bayramlaştı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram sonrasında ilk mesai gününde belediyeye bağlı Park ve Bahçeler, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Tesisler, Sosyal Destek Müdürlükleri ve belediye hizmet binasındaki diğer müdürlüklerde bulunan personeli yerlerinde ziyaret etti. Personelle hasbihal eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, özverili gayretleri nedeniyle personele teşekkür ederken belediye hizmet binasına gelen vatandaşlarla da hasbihal etti.

“SELÇUKLUMUZDA ÇOK GÜZEL İŞLERİ BİRLİKTE BAŞARDIK”

Personelin kurban bayramını tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde hepimizi ailelerimizle birlikte ulaştırsın inşallah. Uzunca bir bayram tatili geçirdik. Tabii mesaide olan arkadaşlarımız vardı. Onlar yine her bayram olduğu gibi şehrimizde temizliğin, düzenin sağlanması için var güçleriyle gayret ettiler. Bütün bayram süresince görev yapan, çalışan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta bir seçim yapıldı. Yeniden, yeni dönemde hemşerilerimizin teveccühüyle görev bize verildi ve yeni bir döneme başladık. Geçtiğimiz 5 yıllık süre zarfında Konya'mızda, Selçuklumuzda eğitimden, sağlığa, alt yapıdan, kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede çok güzel işleri hep birlikte başardık. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de en güzel hizmetleri Konya'mıza, Selçuklumuza kazandırmak için hep birlikte gayret edecek ve hep birlikte çalışacağız. Sizlerin çalışmaları, gayreti sadece Konya'da yaşayan hemşehrilerimiz tarafından değil, özellikle Konya dışından gelen misafirlerimiz tarafından bizlere iletiliyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Konya dışından gelen her misafirlerimiz bize temizliğiyle, yollarıyla, parklarıyla, bütün düzeniyle çiçek gibi bir Konya ile karşılaştıklarını söylüyorlar. Burada bütün arkadaşlarımızın emekleri, gayretleri var. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sağlıkla, sıhhatle nice bayramlara hepimizi eriştirsin diye dua ediyorum.” şeklinde konuştu.