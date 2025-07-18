Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Hanaybaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Hanaybaşı Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı, Hanaybaşı Alemdar Camii’nde kılınan Cuma namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; "SELÇUKLU’DA HİZMET STANDARDI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR"

Selçuklu’nun Türkiye’nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yürütülen belediyecilik hizmetlerini insan odaklı bir anlayışla sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda, belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan tarihi varlıkların korunmasına kadar geniş bir alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Tüm bunların yanı sıra altyapı, asfalt, yeşil alan ve ilaçlama gibi fiziki belediyecilik çalışmaları ile de ilçemize değerine değer katmaya devam ediyoruz. Selçuklumuza kazandırılan her eserde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemizin büyük payı var. Cuma Buluşmaları sayesinde mahallelerimizin nabzını tutuyor, hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz. Onların görüşleri, yaptığımız hizmetleri daha da güzelleştirmemize vesile oluyor. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.