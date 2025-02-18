Türk Hava Kurumu Keşan Şubesi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü düzenlenen bir programla kutlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene THK Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar ile yönetim kurulu, Askerlik Şubesi Başkanı Kd.Bçvş. Zafer Soyata, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Aşağı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özcan, İspat Cami Mahallesi Muhtarı Yusuf Uzdilli, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen ve Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ katıldı.

Eyyup Kavazlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelen sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

THK Fahri Başkanı Keşan Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Ankara’ya gideceği için THK heyetini kabul edemedi. 100. Yıl kutlamalarına ilk Kurucu Başkanı Müftü Raşit Efendi mezarı başında anıldı. Tepe Mezarlıktaki törene Raşit Efendi’nin akrabsı olan İhsan Ulusoy aile yakınları katıldı. Keşan Müftüsü tarafından dualar okunacak ve yönetim kurulu tarafından kabir üzerine çelenk bırakılması ile tören sona erdi.

BELEDİYEYE ZİYARET

THK Keşan Şubesi yönetimi daha sonra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık’ı da ziyaret etti. Özcan, Atlı ve Büyükvarlık’ta THK Keşan Şubesi’nin100.Kuruluş yıldönümünü kutladılar.