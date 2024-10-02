Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun vatandaşların kendilerini daha ulaşılabilir bir ortamda ifade edebilmesi için hayata geçirdiği ‘Mahalle Buluşmaları’nın ikincisi Osmaniye sakinleriyle yapıldı. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ovalıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte soruları da yanıtladı.

İSTANBUL (İGFA) - Göreve geldiği günden beri katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçede bir ilk olan ‘Mahalle Buluşmaları’nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlki Ataköylülerle düzenlenen buluşmanın ikincisi Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu’nda Osmaniye sakinleriyle gerçekleşti. Mahallelileri tek tek dinleyen Başkan Ovalıoğlu, sorunların çözülmesi ve taleplerin hızlıca çözüme kavuşması için belediye başkan yardımcıları ve müdürlere yönlendirmelerde bulundu.

“BİR ARAYA GELMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Ovalıoğlu, “Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ilgili birimlerimiz ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bireysel kararlarla yürümüyoruz. Bunu da hep beraber yapıyoruz. Bu toplantılar da bu yüzden kıymetli. Değerli Osmaniyeliler de icracı makam olarak da belediyeden taleplerini sıralasınlar diye bir araya geliyoruz. Bir araya gelmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.