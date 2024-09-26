Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Tepecik ve Köseler Mahallelerinde yapımı devam eden Köy Konakları'nda incelemelerde bulundu. Başkan Ömeroğlu, konakların inşaat aşaması hakkında yerinde bilgi aldı ve çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı rapor aldı.KOCAELİ (İGFA) - Tamamlanma aşamasına gelen Köy Konakları, mahalle sakinlerine önemli sosyal alanlar sunmayı hedefliyor. Başkan Ömeroğlu, projelerin hızla bitirilip halkın kullanımına sunulması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

AMACIMIZ YAŞAM ALANLARIMIZA DEĞER KATMAK

"Tepecik ve Köseler mahallelerimizde inşa ettiğimiz Köy Konakları, halkımızın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak. Mahalle sakinlerimizin burada bir araya gelip etkinlikler düzenleyeceği, eğitimden sosyal faaliyetlere birçok imkâna sahip olacağı bu projeleri en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Amacımız, köylerimize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

ÖNEMLİ BULUŞMA NOKTALARI OLACAK

Köy Konakları, mahalle sakinlerinin sosyal etkinlikler düzenleyebileceği, eğitim ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak önemli merkezler olacak. Belediye Başkanı, bu projelerle köy yaşamına değer katmayı hedeflediklerini ifade ederek, halkın hizmetine sunulacak bu alanların mahalleler için önemli birer buluşma noktası olacağını vurguladı.

Başkan Ömeroğlu'nun incelemeleri sırasında, mahalle sakinleri de projelerle ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler ve çalışmaların bir an önce tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.