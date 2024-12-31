İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni yıl öncesinde İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Kınay, herkesin yeni yılını kutlayarak mutluluk, sağlık ve huzur dileklerini iletti.İZMİR (İGFA) - Ziyaret sırasında, Cihan Önder yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinleri için keyifli bir konser gerçekleştirdi. Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerine huzurevi sakinleriyle birlikte eşlik eden Başkan Kınay, konser sonunda huzurevinin en yaşlı sakinleriyle yeni yıl pastası kesti.

Etkinlik kapsamında 100 yaşındaki Abdurrahman Acar ile sohbet eden Başkan Kınay, yaptığı konuşmada, “Sizlerin tecrübelerinden ve yaşanmışlıklarından feyz alarak bu değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Hep birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni yılda da sizlerle daha sık bir arada olmayı ümit ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Huzurevi sakinleri de bu anlamlı ziyaretten duydukları mutluluğu ifade ederek, Başkan Kınay’a teşekkür ettiler.