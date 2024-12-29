İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Ailem” dediği Karabağlar’ın emekçileri, çalışanları, kadınları, yaşlıları, gençleri ve çocukları ile bir araya gelerek yeni yıl kutlamaları gerçekleştirdi. Kınay, “2025 yılında yaşamın her alanında dayanışmayı büyüttüğümüz, birlikte bir aile olduğumuz, yaşayan ve yaşatan Karabağlar’ı adım adım hayata geçireceğimiz bir yılın başlangıcını yapmış olacağız” diyerek, 2025 yılında daha güçlü bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Başkan Kınay, yeni yıl kutlamalarının ilk durağı olarak Gediz Fen İşleri Şantiyesi ve Uzundere Temizlik İşleri Şantiyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada işçilerle birlikte pasta kesen Kınay, 9 aydır ekip olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek çalışanlarına teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERLE YENİ YIL KUTLAMASI

Kınay, bir sonraki durağında Karabağlar Belediyesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve onlarla yemek yiyen Kınay, 2025 projelerinden ve öğrenci yurduyla ilgili devam eden çalışmalardan bahsetti. Gençlerle birlikte yeni yıl pastası keserek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

KADINLARLA KAHVALTI

Başkan Kınay, Aşık Veysel Mahallesi Semt Merkezi’nde düzenlenen yeni yıl kahvaltısında Karabağlarlı kadınlarla buluştu. Kadınların yaşama daha fazla katılabilmesi için yapacakları çalışmaları anlatan Kınay, birlik ve dayanışmanın altını çizdi.

KINAY “PAYLAŞARAK GÜÇLENECEĞİZ”

Son olarak Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Kınay, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların yeni yılını kutladı. “Şartlar ne olursa olsun bizler Karabağlar’ın 58 mahallesinde umudu, azmi ve direnci hep birlikte göstermeye devam edeceğiz” diyen Kınay, birliktelik mesajı verdi.

Başkan Kınay, “2025’te daha çok paylaşacağız, daha çok dayanışma içinde olacağız. Karabağlar’ın her yerinde ne yapıyorsak beraber yapacağız. Ekmeğimizi de, acımızı da, güzel günlerimizi de birlikte paylaşacağız. Sizlerle aydınlık günleri birlikte inşa edeceğiz. Bu zorlu yolculuğu benimle paylaştığınız, attığınız her adımla inancımıza destek verdiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Kınay daha sonra belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları ile birlikte pasta kesti.

