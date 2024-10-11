Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaaddin Kaya, bu sene iklimden kaynaklı randımanların düşük olduğunu ifade etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da çeltik hasadı devam ediyor. İpsala bölgesinde çeltik hasadı bu ay içinde tamamlanacak. Türkiye’nin yüzde 44’lük çeltik üretimi Edirne’de gerçekleştiriliyor. İpsala’da 211 bin dönümlük alanda çeltik ekimi yapılıyor.

İpsala Altınyazı- Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaaddin Kaya, yaptığı açıklamada, çeltikte oluşan düşük fiyatların devam etmesi halinde üreticinin gelecek yıl üretim yapamayacağını söyledi.

Çeltik üreticisinin verim ve randıman düşüklüğünün yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı fiyatlardan da daha aşağıya düştüğünü belirten Kaya, şunları ifade etti:

“Bu sene iklimden kaynaklı randımanlar düşük. Fiyatlarımız da düşük. Geçen yıl harmanda 30-35 TL’ye verdiğimiz çeltik bu yıl 25-27 TL. Fiyatlar bu şekilde giderse üretici gelecek yıl ekimini yapamaz. Onun için bu fiyatların devletimiz tarafından yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz.”