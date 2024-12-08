Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındayapımı tamamlanan Tescilli Ada Etabı’nıMeram Belediyesi Meclis Üyeleri’ne tanıttı. Bu etabın, Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma işi olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, tarihi dokusuyla dikkat çeken bu alanın detayları ve dönüşüm süreci hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Tescilli Ada Etabı’nı belediye meclis üyeleriyle birlikte gezdi. Meram Belediyesi Meclis Üyelerine etap hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, Tescilli Ada Etabı’nın“Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma projesi” olduğunu hatırlattı.

BAŞKAN KAVUŞ; “9 TARİHİ YAPI, ASLINA UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN HAYAT BULDU”

Suriçi bölgesinin tamamının Meram için hem tarihi hem de kültürel anlamda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Kavuş, projenin titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, “Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi, geçmişle geleceği buluşturan bir köprü oldu. Hem tarihimize sahip çıktık hem de vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir alan ve şehrimize vizyon kazandıracak yapılar sunduk. Burada bir ada içerisinde toplayarak yeniden inşa ettiğimiz 6 yapı ile birlikte toplam 9 tescilli yapı aslına uygun bir şekilde adeta yeniden hayat buldu. Modern şehirleşme anlayışıyla bütünleşen bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Meram’ın tarihi kimliğine uygun şekilde planlanan bu yapıların şehrin sosyal hayatına, ekonomisine ve turizmine sunacağı önemli katkıya önümüzdeki süreçte hep birlikte şahit olacağız.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “SURİÇİ, TARİHTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN VE YARIN DA ŞEHRİN KALBİNİN ATTIĞI YER OLMAYA DEVAM EDECEK”

Projenin Meram’a ve Konya’ya kazandırılmasında pek çok isim gibi Meram Belediyesi Meclisinin de önemli katkı sunduğunu hatırlatarak tüm üyelere teşekkür eden Başkan Mustafa Kavuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Tescilli Ada Etabı’nda tarihi yapıları yeniden canlandırarak dün ile bugün ve yarını buluşturduk. Projemizin tamamında da temel düşüncemiz hep bu oldu. Şükran Projesi’nin tamamına bakıldığında tarihi yapıları, alanlar ortaya çıktıkça ve yapılar yenilendikçe şehir yeni bir vitrine kavuşacak. Maliyeti ve mahiyeti bakımından Meram’ın en büyük bu projesi sayesinde atıl alanları ve miadı dolmuş yapıları, en modern şekilde şehrimize yeniden kazandırıyoruz.Suriçi bölgesi, tarihte olduğu gibi bugünde şehir ekonomisinin, ticaretinin, turizminin, siyasetinin, dini ve sosyal hayatının merkezi olmaya devam edecek.”

Proje alanını yerinde inceleyen meclis üyeleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mustafa Kavuş’a ve projede çalışan ekibe teşekkür ettiler.

