Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP heyeti ile birlikte Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili ile birlikte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti. Ziyarette Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Nevzat Akcan ve Tüccarlar Derneği Başkanı Adalet Yandık da Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'e eşlik ederek, tek tek hal esnafını gezdi.

ÜRETİCİYİ VE ESNAFI DİNLEDİ

Büşra Özdemir ve Erhan Adem, üretici ve esnafların sorunlarını yerinde dinledi. Üreticiler, girdi maliyetlerinin yükselmesinden ve ürettikleri ürünün para etmemesinden dert yandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye her zaman destek olduklarını belirterek, 'Gübre, tohum, fidan, makine-teçhizat, ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması, sulama ve elektrik destekleri ile her zaman üretimin yanında olduk. Bu toprağı işleyen, emeği ile bu çarkı döndüren esnafımızın ve üreticinin yanında olmaya, emeklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

PAZARIMIZI KAYBEDİYORUZ

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, üreticilerin ve hal esnafının sorunlarını dinlemeye geldiklerini, çiftçinin ve esnafın dertli olduğunu söyledi. Erhan Adem, 'Girdi maliyetlerinin geçen yıla oranla çok artmasına rağmen çiftçimiz ürettiği ürünü değerine satamıyor. Gübre, mazot fiyatları durumu ortada, çiftçi üretemez hale geldi. Hal esnafı da getirilen ürünlerin satılmadığı, pazar esnafının da mal alamadığını belirtiyor. Asgari ücret ve emekli aylıkları ortada vatandaşımız da yeterli ürüne ulaşamıyor. İhracatta Rusya pazarını Mısır ve Azerbaycan'a kaptırmış durumdayız. Bir pazarı kaybettiğimizde tekrardan geri almanız çok zordur' dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem hal esnafıyla kahvaltı yaptı.