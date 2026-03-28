İstanbul'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış programına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Burada yaşayan sevgili hemşehrilerimize daha güzel bir Trabzon sunmak istiyoruz. Her hemşehrimizin şehriyle gurur duymasını arzu ediyoruz. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, şehrin kültürel mirasını, turizm değerlerini ve hayata geçirilen projeleri tanıtmak amacıyla geleneksel olarak İstanbul'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış programına katıldı. İstanbul Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organizasyonunda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ile birlikte çok sayıda bürokrat, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'da hemşehrileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Bize her yer Trabzon' dedirten söz esasında bir retorikten ibaret değil. Bunun bir karşılığı var. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul'umuzda da çok sayıda hemşehrimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Çünkü bu hemşerilerimiz sadece İstanbul'da ekmek parası kazanmak için, bireysel hayatlarını idame ettirmek için gelmemişler; doğal olarak doydukları yerde yaşamak için, hayata tutunmak için gelmişler ama doğdukları şehirlerini de unutmamışlardır. Onun için çok kıymetli. Onlarla beraber gurur duyuyoruz. Onlarla bir araya gelerek Trabzon'umuzun kültürünü yaşatıyoruz, geleneklerimizi yaşatıyoruz. Ama sadece Trabzon'a ait olan şeyleri yaşamakla, yaşatmakla kalmıyor; aynı zamanda belki şu anda en çok ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Güzel Anadolu'muzun, güzel ülkemizin bütün şehirleri gibi özelliklerimiz ve güzelliklerimiz var. Trabzon bir tarih şehri, kültür şehri, turizm şehri, sanatın ve sanatçının da şehridir. Trabzon bir futbol şehri, spor şehri. Birçok özelliğimiz var. Biz de bu özelliklerimizi hem yaşarken hem de onlara değer katmaya gayret ediyoruz. Burada kıymetli bakanlarımız var. Ortahisar Belediye Başkanı'yken, İçişleri Bakanlığı'nın görev alanında olmamasına rağmen, şehir terasından akvaryumuna kadar birçok projemizde gönülden destek sağlayan kıymetli Süleyman Soylu Bakanımıza yürekten teşekkürlerimi bir kez daha ifade ediyorum. Aynı şekilde hizmetlerin hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde bu kararlılığı ortaya koyarak 3 Mayıs 2023 tarihinde Trabzon'umuzun transit ve şehir içi trafiğine çok önemli bir hizmet sağlayacak olan Güney Çevre Yolu'nun temelini atıp, bugün de aynı anlayışla hizmetlerine devam eden Adil Karaismailoğlu Bakanımıza özellikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum' dedi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Genç sözlerini şu cümlelerle tamamladı, 'Şu anda da önemli iki başlığımız var. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, iradesiyle stadyumumuzun yanında bir de şehir hastanemiz yükseliyor. Bu vesileyle yoğun şehir içi trafiğini daha üst standartta çözmek adına, hem hızlı hem de konforlu ulaşımı sağlamak için inşallah Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun yoğun desteği, ilgisi ve katkısıyla 8 Nisan'da şehir içi raylı sistemimizin uygulama projesinin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Kıymetli Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Ay, gün, saat takip ettim ve inşallah yapımına başlıyoruz. Bir büyük projeyi de arz edeyim. Trabzon'umuza ulaşım için bizim havalimanımız 3 milyon kapasitedeydi ve yetmiyordu. Büyük gövdeli uçaklar inemiyordu. 10 milyon kapasiteli Trabzon Uluslararası Havalimanımızın da 27 Aralık'ta ihalesini yaptık. Sözleşmesi imzalandı ve başlandı. Şimdiden o da hayırlı uğurlu olsun. Amacımız şu: Ülkemizin her karış metrekaresine hizmet eden, hizmetlerin hamisi olan Cumhurbaşkanımızın memleket sevdasına ve hizmet aşkına, kendi şehirlerimizde de ayak uydurmak ve Trabzon'umuzun standardını yükseltmektir. Burada yaşayan sevgili hemşehrilerimize daha güzel bir Trabzon sunmak istiyoruz. Her hemşehrimizin şehriyle gurur duymasını arzu ediyoruz. Bunun için merak etmeyin; gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.'

TRABZON KALKINIRSA TÜRKİYE GÜÇLENİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon, sadece bir şehir değil; bir ruhtur, bir sevdadır, bir duruştur. Tarih boyunca vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın sembolü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Trabzon, fedakarlığın adıdır' dediği bu eşsiz ruh, 101 yıl sonra İstiklal Madalyası ile taçlandırılmıştır. Geçen yıl Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleşen tören, hepimizin göğsünü kabartmıştır. Bu madalya, yalnızca bir loncaya değil, topyekun Trabzon halkının vatanperverliğine adanmıştır. Bu gurur hepimizin gururudur. 'Doğduğun yer değil, doyduğun yer' derler ya: Biz doyduğumuz yerde de doğduğumuz yeri hiç unutmadık. Trabzon'u tanıttık, Trabzonluyu sevdirdik. Nerede olursak olalım, içimizde bitmeyen bir Karadeniz inadı, bir memleket özlemi taşıdık. Trabzon'umuzu daha güçlü ve refah dolu bir geleceğe taşımak için çalıştık. Bu ruhla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Trabzon'umuzda ulaşım ve iletişim alanında birçok hizmeti hayata geçirdik. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hem şehrimizi modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçiyor. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene devamını da ihale edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattımızın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16,2 km uzunluğundaki 1.etabınının yapım ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkacak ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız. Yeni Trabzon Havalimanı'nı da 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Trabzon kalkınırsa Karadeniz yükselir, Karadeniz yükselirse Türkiye güçlenir' dedi.

ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜ İNSANIDIR

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 'Köklü tarihi, eşsiz kültürel zenginliği, doyumsuz manzaraları, benzersiz lezzetleriyle; sporun, sanatın ve müziğin şehri, Karadeniz'in göz bebeği Trabzon'umuzun maddi ve manevi tüm değerlerini İstanbul gibi kıymetli bir şehirde Türkiye'ye ve dünyaya tanıtıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle tüm Trabzonlu hemşehrilerim adına hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Trabzon'un en büyük gücü, en değerli sermayesi insanıdır. Beşeri sermayesiyle, milli duruşuyla ve karakterli yapısıyla sadece kendi şehrine değil, ülkemizin dört bir yanına değer katan bir şehirdir Trabzon. Böylesine köklü ve güçlü bir şehre hizmet etme fırsatı bulmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim' diye konuştu.

PROJELERİ KISA SÜREDE HİZMETE ALACAĞIZ

Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 'Kadim bir şehir olan Trabzon'umuz, Kanuni Sultan Süleyman'ın da mirasını taşıyan köklü bir geçmişe sahiptir. Bizler de bu şehre layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Trabzon sıradan bir şehir değildir; Trabzon'dan daha büyüktür. Trabzonlular bulundukları her yere değer katar, gittikleri her yere iyilik ve katkı taşırlar. Bu yüzden Trabzon'dan çıkan değerlerin ülkemize kattığı fayda her zaman çok daha büyüktür. Bugün Trabzon'da Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bizler de bu projeleri yakından takip ediyoruz. Şehrimizin gelişmesi, büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkı sağlaması adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bir taraftan çevre yolları, köprüler ve tüneller; diğer taraftan yeni havalimanı inşaatı, şehir hastanesi projeleri ve çevre düzenlemeleri: Gerçekten Trabzon'da hummalı bir çalışma söz konusudur. Bunlar, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a verdiği önemin somut göstergeleridir. İnşallah bu projeleri en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız. Böylece Trabzon daha fazla üreten, daha fazla katkı sağlayan bir şehir haline gelecektir. Son yıllarda Trabzon önemli bir turizm şehri haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon turist Trabzon'u ziyaret etmiş, bunun önemli bir kısmını, 800 binden fazlasını ise özellikle yurt dışından gelen misafirler oluşturmuştur. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bizler de turizm sektörünün gelişmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve şehrimize gelen ziyaretçilerin daha fazla katkı sağlaması için gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.