Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen çocuk etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Program kapsamında 230 öğrenci yüz boyama, zeka oyunları ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi. Ortahisar Yeşilova İlkokulu, Yeşilova Kemal Bülbüloğlu Ortaokulu ve Diyanet Vakfı Anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Genç, çeşitli oyunlara da eşlik etti.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR

Çocukların eğitimine ve gelişimine yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Başkan Genç, 'Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Onların iyi şartlarda yetişmesi, eğitim hayatlarında başarılı olması ve sosyal yönden gelişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şeyin yolu eğitimden geçiyor. Bu bilinçle hareket ediyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için projeler üretmeye devam ediyoruz' dedi.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Başkan Genç, 'Çocuklarımızın mutlu olduğu, kendilerini geliştirebildiği ve güvenle yaşayabildiği bir şehir oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Eğitimden spora, kültürden sosyal hizmetlere kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyacak olan evlatlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.