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Gazze yararına düzenlenen kermeste çeşitli yiyecek ve el emeği ürünlerin satışa sunulduğu belirtildi.

Sason İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Cihan da eğitim camiası olarak kermese katkı sunduklarını ifade ederek, Sason halkını dayanışmaya destek olmaya çağırdı.

Alakuştekin, Gazze'deki vatandaşlara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, tüm vatandaşları kermese destek vermeye davet etti.

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Kermesin açılışında konuşan Sason İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekerek, düzenlenen yardım organizasyonundan elde edilecek tüm gelirin Filistin'e ulaştırılacağını söyledi.

BATMAN (İGFA) - Batman'da Sason Kaymakamlığı, Sason İlçe Müftülüğü ve Sason İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kermes, Sason Sevrek Mesire Alanı'nda açıldı.

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