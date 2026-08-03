Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş çalışmalarında 190 bin 389 kişinin sorgusu yapıldı. Operasyonlarda 526'sı aranan şahıs olmak üzere 1.921 kişi yakalanırken, 275 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, kent genelinde son bir haftada yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını açıkladı.

Yapılan denetim ve operasyonlarda 190 bin 389 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 526 kişi olmak üzere toplam bin 921 şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin ardından 275 kişi tutuklandı.

Ekipler tarafından 48 bin 581 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 19 araç ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 465 geçici konaklama yeri ile 79 kiralık araç firması denetlendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 4 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu kapsamında 7 olayda 23 şahıs hakkında işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında 265 kişiye idari para cezası kesildi.

Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda ayrıca 37 adet ateşli silah, 1.295 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 28 adet kesici alet ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.