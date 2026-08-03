Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 4 Ağustos Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alacak. Teklifte çocukların ceza sorumluluğu, güvenlik tedbirleri ve silahların korunmasına yönelik yeni hükümler yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 4 Ağustos Salı günü başlayacak. Genel Kurul'un gündeminde, çocuklara ilişkin önemli düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bulunuyor.

Teklifle, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler hakkında işledikleri suçlara göre uygulanacak cezalarda yeni düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Buna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, 15-18 yaş grubundaki çocukların kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında yaş indiriminin uygulanmaması konusunda hakime takdir yetkisi tanınması, 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ise bir üst yaş grubuna ait ceza hükümlerinin uygulanabilmesi öngörülüyor.

Teklif kapsamında, ateşli silahların gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edilmesi sonucu çocukların silaha erişmesine neden olan kişilere de yaptırım getiriliyor. Bu durumda, başka bir suç oluşmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan bazı ifadeler de değiştirilecek. 'Suça sürüklenen çocuk' ifadesi yerine 'adli süreçteki çocuk' ifadesi kullanılacak. Ayrıca çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durumun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerine bildirilmesi düzenleniyor. Teklifle ayrıca ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklara yönelik 'yönlendirme tedbirleri' oluşturulması ve 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme yapılmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Genel Kurul'da ayrıca Türkiye ile Kırgızistan arasında uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin anlaşmayı değiştiren protokolün onaylanmasına yönelik kanun teklifi de görüşülecek.

Öte yandan salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.