Karatay Belediyesi, asfalt ve altyapı sezonunun başlamasıyla birlikte ulaşım yatırımlarına hız verdi. Sedirler Caddesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Adana - Antalya Çevre Yolu boyunca yapılacak 5 kilometrelik yan servis yolu çalışmaları sürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde asfalt ve altyapı sezonunun başlamasıyla ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yoğunlaştıran Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları daha güvenli, konforlu ve modern yollarla buluşturmak için mesaisini sürdürüyor.

Merkez ve merkeze uzak mahallelerde yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Bu kapsamda Sedirler Caddesi'nin Köprübaşı istikametindeki bölümünde yürütülen yol düzenleme ve asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Yapılan çalışmalarla bölgedeki ulaşım standardı yükseltildi.

Öte yandan Karatay Belediyesi, Adana - Antalya Çevre Yolu boyunca yaklaşık 5 kilometrelik yan servis yolu çalışmalarını sürdürüyor. Projeyle birlikte özellikle çevre yolu bağlantılarında trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni yan servis yolu, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Yol Boyu Caddesi'nin Kanal Caddesi'ne bağlandığı hattı yenileyerek daha modern ve güvenli bir ulaşım aksı oluşturdu. Yolun devamındaki kavşakta ise ilerleyen günlerde yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Yeni asfalt sezonunun hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Başkan Kılca, bölge trafiğinin yükünü hafifletecek çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.