Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'yı çok merkezli bir şehir olarak planladıklarını ifade ederek, 'Malatya'nın daha yaşanabilir ve düzenli bir şehir olması için çalışıyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Başkan Er, Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi Yönetimi ve Üyeleriyle bir araya geldi.

MİAD Malatya Şube Yönetimi ve Üyeleri gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Sami Er, önemli bir süreçten geçen Malatya'nın toparlandığını ve işlerin final aşamasında olduğunu söyledi.

'MALATYA'YI BİR YILDA AYAĞA KALDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer bakanlıkların ciddi katkıları, şehirde de oluşan sinerjiyle 6 Şubat depremlerinde en ağır yarayı alan şehirlerin başında gelen Malatya'nın kısa sürede toparlandığını dile getiren Başkan Sami Er, şunları kaydetti; 'Göreve geldiğimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum 'Sen bu işin merkezinde ol' dedi. Allah'a hamdolsun Malatya'da iyi bir sinerji yakaladık. 3 ayda Malatya'nın rezerv alanlarını ilan ettik. TOKİ ile olan ikili ve iyi ilişkilerimiz sayesinde her gidişimizde 20-30 rezerv alanı planlamaya koyduk. Günde 2-3 ihale yapıldı. 3 aylık süreçte iyi organize olduk ve binalar 12 ayda yükseldi. Malatya'yı bir yılda ayağa kaldırdık. Ayrıca, hızlı bir çalışmayla yerinde dönüşümün önünü açtık.'

'35 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI ÇALIŞMAMIZ VAR'

Başkan Er, Malatya'yı tek merkezden kurtarıp çok merkezli bir şehir haline getireceklerini ifade ederek, 'Malatya'nın daha yaşanabilir ve düzenli bir şehir olması için çalışıyoruz. Konut ve iş yerleri bitti. Göreve geldiğimiz ilk gün 'En son insanımız konut ve iş yerine kavuşuncaya kadar bana ve ekibime durmak, yorulmak yasak' dedim. Hummalı bir şekilde çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun yanında altyapıyla ilgili de ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda 35 milyarlık altyapı yatırımı yapıyoruz' dedi.

'BÖLGENİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİ İNŞA EDİYORUZ'

Malatya'nın geleceğini inşa ederken çocuk ve gençleri çok önemsediklerine dikkati çeken Başkan Er, 'Bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan 2025 yılında 2,5 milyar liralık kaynak aldık. Kent genelinde 5 devasa spor kompleksimiz yükseliyor. Yine Malatya'nın her köşesine 40 civarında spor tesisi yapıyoruz. Bu tesisler, Malatya sporunun altyapısını destekleyecek. Bunun yanında Malatya Büyükşehir Belediyemizin içerisinde bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Hedefimiz bir aya kadar kütüphanemizi bitirmek. Akustiği, ısıtması, havalandırması ve tüm donatılarıyla 7/24 hizmet verecek olan 815 kişi kapasiteli kütüphanemiz, 6 bin 400 metrekarelik alanda gençlerimizin güvenle kullanabileceği bir alan olacak. Ayrıca, yine şehrimizin merkezi noktalarında kütüphaneler yapacağız. Malatya kütüphaneler ve spor şehri olacak. İki kitap kafe açacağız. Kent Müzesini yaşanabilir hale getiriyoruz. Müze içindeki eşyalar heba edilmeyecek. Müze kitap kafe olacak. Birde Buğday Müzesi; kitap kafe olacak. Kerpiç evlerin olduğu o alanı gençlik adası yapmayı planlıyoruz. Spor ve kütüphaneler Malatya'nın geleceği olacak' diye konuştu.