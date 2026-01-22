Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkentin kültürel dokusuna katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Kocatepe Sohbetleri' serisinin yeni konuğu Türk Müziği'nin usta ismi Cahit Berkay oldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB), Başkentin kültürel ruhunu yansıtmak ve vatandaşları sohbet ortamında bir araya getirmeye yönelik başlattığı 'Kocatepe Sohbetleri' devam ediyor.

60 YILA DAYANAN BİR MÜZİK ÖYKÜSÜ

İkincisi Kocatepe Kültür Merkezi'nde Ankara halkıyla buluşan sohbetler serisinin yeni konuğu ise, Türk Müziği'nin mihenk taşlarından olan Cahit Berkay oldu.

Müzik serüveninde 60 yıla merdiven dayayan Cahit Berkay'ın, müzik hayatının dönüm noktalarına ve yaşamına dair önemli noktaların üzerinde durulan program, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

'UZUN YILLAR BOYUNCA SANAT VE KÜLTÜRDEN UZAK KALANLARI BULUŞTURUYOR'

Cahit Berkay etkinliğe ve Kültür Merkezi'ne dair şöyle konuştu:

'Her şeyden önce burayı düşünüp verimsiz bir mekânken, çok kutsal bir amaca yönelik bir mekân haline getiren herkese, Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Davet edildiğim zaman iki kere düşünmedim, yani hemen tamam geliyorum dedim, geldik. Sanatın, kültürün halkla, ki o kültüre çok uzak kalmış, yıllar boyu uzak kalan insanları burada buluşturmak amaçlı bir mekan burası. Ben gurur duydum.'