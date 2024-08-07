Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Er, yapılan yolun üniversiteye ve Malatya’ya hayırlı olmasını temenni etti.MALATYA (İGFA) - İnönü Üniversitesi’ne kazandırılan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin yol güzergâhını konforlu bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşlarımız hem de üniversite öğrencilerimiz için asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor. Toplamda 21 bin 600 metrekare asfalt serimi yapılacak yol, 4 şeritten oluşuyor.

Yolun kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “İnşallah yolumuz kısa sürede tamamlanacak. Başta üniversitemiz olmak üzere Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

“TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİMİZİN ANA GİRİŞİNİN Trafiğini De Rahatlatacak Bir Yol”

Üniversiteye yapılan yolun öneminden bahseden İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, yol çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er Beyefendi’yi Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından üniversitemize yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle üniversitemizde misafir ediyoruz. Bu yol Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin ön kısmında yapılıyor ancak Turgut Özal Tıp Merkezimizin ana girişinin trafiğini de rahatlatacak bir yol. Büyükşehir Belediyemiz yolun bir kısmını tamamladı bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ MALATYA’NIN DEĞİL BÖLGENİN HASTANESİ

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bölgeye hitap eden bir hastane olduğu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Üniversiteler, şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük rolü olan kuruluşlardır. Bu manada İnönü Üniversitemiz Türkiye’de marka konumundadır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sadece Malatya’nın değil bölgenin hastanesi, her iki hastadan birisi dışarıdan geliyor. Dolayısıyla bölgeye hitap eden çok önemli bir merkez. Karaciğer nakillerine baktığımız zaman dünyada bir marka. Bu anlamda emeği geçen rektörümüze ve yardımcılarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İNŞALLAH YOLUMUZ İKİ ÜÇ GÜNE KADAR TAMAMLANACAK

Büyükşehir Belediyesinin şehrin birçok noktasında yol çalışmaları yaptığını belirten Başkan Er, “Özellikle yol ile ilgili gerek kırsalda gerekse de kent merkezinde ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda İnönü Üniversitesine gerçekleştirdiğim ziyaret esnasında Ahmet Hocamız, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin inşaatının tamamlandığını ve bir yola ihtiyaç olduğunu söylemişti. Elbette ki biz de bu duruma duyarsız kalamazdık. Asfalt serimi ile alakalı gerekli talimatı arkadaşlarımıza verdik ve arkadaşlarımız da burada çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah yolumuz kısa sürede tamamlanacak. Başta üniversitemiz olmak üzere Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.