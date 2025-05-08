Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı paylaşarak, “Erişim engeli kalkana kadar bu hesabım Ekrem İmamoğlu’nun sesi olacak. Artık hepimiz #Ekremİmamoğlu’yuz” dedi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik erişim engeline tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Dalgıç, “Erişim engeli kalkana kadar bu hesabım Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek. Artık hepimiz #Ekremİmamoğlu’yuz!” ifadeleriyle dayanışma mesajı verdi.
Başkan Dalgıç’ın paylaşımı geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: igf