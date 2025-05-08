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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Dalgıç, “Erişim engeli kalkana kadar bu hesabım Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek. Artık hepimiz #Ekremİmamoğlu’yuz!” ifadeleriyle dayanışma mesajı verdi.

Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı paylaşarak, “Erişim engeli kalkana kadar bu hesabım Ekrem İmamoğlu’nun sesi olacak. Artık hepimiz #Ekremİmamoğlu’yuz” dedi. BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik erişim engeline tepki gösterdi.