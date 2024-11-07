Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sabah yürüyüşlerine devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi ve Akse Bilgi Evi’ndeki velilerle, yürüyüşte bir araya gelen Başkan Çiftçi, “Birlikte spor yapmaya devam edelim” dedi.KOCAELİ(İGFA) - Çayırova’da hayata geçirdiği atılım ve yatırımlarla ilçeye ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle sabah yürüyüşlerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen yürüyüşler, özellikle Çayırovalı kadınların çok beğenisini kazanmıştı. Bugün gerçekleştirilen program kapsamında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi ve Akse Bilgi Evi’ndeki velilerle birlikte Çağdaşkent Mesire Alanı’nda yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi ve Çayırovalılar, yürüyüş yolunda hep birlikte güzel havanın tadını çıkarttı ve spor yapmış oldu. Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM”

“Kıymetli hanımefendiler hepinize hayırlı sabahlar diliyorum ve katıldığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlam bir bünye için spor yapmamız gerekiyor. Sizler de bizim bilgi evlerimizde spora geliyor ve devam ediyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum, bu yürüyüş de bir başlangıçtı, ilerleyen dönemde bu yürüyüşleri sürdüreceğiz. Hep birlikte spor yapmaya devam edelim. Allah hepinize sağlık ve huzur versin, hayırlı günler dilerim.” Yürüyüş programının akabinde Çayırovalı kadınlar, Başkan Çiftçi’ye program için teşekkürlerini iletti.