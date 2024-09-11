Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde eğitim görerek üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanarak, üniversite hayallerine kavuşan Çayırovalı gençlerle bugün bir araya geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Göreve geldiğimizden bu yana en çok önem verdiğimiz konu eğitimdi. Belediye olarak fiziki imkanlarımızı gençlerimize sunalım ve onların eğitim hayatlarına katkı sunalım diye bu yola çıktık. 5 senedir de eğitim alanında bu başarıları elde ediyor olmak bizleri mutlu ediyor. Allah bahtınızı açık etsin, inşallah hepiniz gelecekte hayal ettiğiniz hayatları yaşarsınız. Sizlerle kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından üniversiteyi kazanan gençlerle sohbet edip onlarla tanıştı. Tıptan mühendisliğe, öğretmenlikten, mimarlığa, psikolojiden hukuka, veterinerlikten diş hekimliğine birçok güzel alanda üniversiteyi kazanan öğrenciler, tek tek kendilerini tanıttı. Programın sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Çiftçi, “Kendinizi geliştirmeniz lazım, okuduğunuz bölümle ilgili çok araştırma yapın, yabancı dile önem verin, ailenizi ve arkadaşlarınızı da ihmal etmeyin” dedi.