Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi ve ilçe genelinde gerçekleştirilen saha çalışmalarını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sahada emek veren mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmeye ve ilçe genelindeki çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirdiği programlar kapsamında ilk olarak Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan personellerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada çalışma arkadaşlarıyla, saha çalışmaları öncesinde sohbet edip görevlerinde kolaylıklar diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan emektar çalışma arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir sohbetle güne başladık. İlçemizin her köşesinde hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için durmadan çalışıyoruz. Daha konforlu bir Çayırova için elbirliği ile yola devam” dedi.

ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP

Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmesinin ardından, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akçakoca İlkokulu’nun ön bahçesinde gerçekleştirilen asfaltlamayı ve Şekerpınar Ramazan Sokak’ta yapımına başlanan yeni park alanındaki çalışmayı yerinde inceledi. Çiftçi, “Saha çalışmalarımızı büyük bir titizlikle takip ediyor, Çayırova’mızın her köşesinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Halkımızın rahatı için gece gündüz emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu ve daha güzel bir Çayırova için elbirliği ile durmadan hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.