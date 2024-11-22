Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri kapsamında Yapı ve Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 11. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Hayatta karşılaştığınız herkes sizin için bir tecrübedir” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda göreve geldiği günden bu yana Çayırovalı çocukların ve gençlerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanması amacıyla belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, lise öğrencileriyle gerçekleştirdiği ‘Kariyer Günleri’ programlarına devam ediyor. Dün Yapı ve Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören gençlerle bir araya gelen Başkan Çiftçi, eğitim ve meslek hayatındaki tecrübelerinden söz ederek, gençlerin sorularını yanıtladı. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “ Sizlerle bir arada olmanın heyecanını yaşadığımı ifade ediyorum. Bugün uzun zamandan beri yapmaya çalıştığımız bir programın bir diğerini sizlerle gerçekleştireceğiz. Amacımız sizlerle sohbet etmek. Kariyer günleri kapsamında lise öğrencilerimizle, bilgi birikim paylaşımı sayesinde belki kendinize yeni yollar çizersiniz anlamında faydalı olur diye bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Önce kendimden bahsedeyim, çocukluğumdan beri Çayırova’da yaşıyorum.

EĞİTİM HAYATINDAN SÖZ ETTİ

İlkokulu Demirsaç’ta, ortaokulu Çayırova Ortaokulu’nda okudum, liseyi STFA Anadolu Teknik Lisesi’nde İnşaat bölümünde okudum. Sonrasında da Üniversite yaşamını, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım, daha sonrasında da Gebze Teknik Üniversitesi’nde Deprem ve Yapı Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım. 21 sene serbest mühendis olarak çalıştım ve 2019’da nasip oldu çocukluğumun geçtiği ve halen yaşamakta olduğum Çayırova’mıza hizmet etmek nasip oldu ve belediye başkanlığı görevindeyim.

“BİLGİNİZİ ARTIRACAKSINIZ”

Edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri sizlerle paylaştığımız zaman en azından sizin onlardan istifade etme şansınız oluyor. Hayatta karşılaştığınız herkes sizin için bir tecrübedir. Tercih ettiğiniz alanlarda kendinizi geliştireceksiniz, bilginizi artıracaksınız ve mesleğinizi icra edeceksiniz. Belki aranızdan arkadaşlar, farklı bölümleri tercih edecek bunlar da çok mümkün. Şu andaki kazanımınızla tecrübe ve hayata bakışınız biraz daha şekilleniyor.”

“ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN”

Konuşmasının ardından Başkan Çiftçi, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve üniversite yaşamından ve meslek hayatından örnekler vererek, öğrencileri bilgilendirdi. Program sonunda da açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Ben sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Kitap günlerine katılmanızı mutlaka tavsiye ederim. Sizlere teşekkür ediyorum, Allah yardımcınız olsun, ailelerinize bol bol selam” dedi. Yapı ve Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de program için Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.