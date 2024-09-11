Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, "Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler." ifadesini kullandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, haksız rekabet oluşturan bazı kural dışı ithalat uygulamaları konusunda üreticilerin yoğun şikayetleri olduğunu söyledi.

Bolat, "Aradan geçen 15 ayda Ticaret Bakanlığı olarak gerek İhracat Genel Müdürlüğümüz gerekse İthalat Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla bu sorunların çok büyük bölümünü çözdük." dedi.

Eximbank kaynaklarının, reeskont kredisinin 10 katı artırıldığını belirten Bolat, diğer taraftan döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 80'den yüzde 30'a düşürüldüğünün altını çizdi.

Bolat, Bakanlık olarak bütçede planlanandan çok daha fazla hibe destekleri verdiklerini aktararak, "İthalat cephesinde de bize yapılan şikayet başvuruları için gerçekleşen soruşturmalar sonucunda yanlış uygulamalar, haksızlık oluşturan uygulamalara karşı da tereddütsüz önemli kararlar aldık. Bugün Texhibition fuarı giderek büyümekte. Bu da tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için ne kadar önemli ve temel stratejik bir sektör olduğunu göstermekte. Hükümet olarak, devlet olarak, Türkiye olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler" dedi.

Bakan Bolat, bu yılki Texhibition fuarına 527 firmanın katıldığını, yurt dışından binlerce ziyaretçi olduğunu belirterek, Türk tekstil sektörünün kalbinin burada attığını, 3 gün boyunca en güzel ürünlerin burada sergileneceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2023 yılını yüzde 5,1 reel büyümeyle kapattığını kaydeden Bolat, "Dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5,6 büyüme sağladık. Bunun 1,6 puanlık net katkısını ihracat sağladı." diye konuştu.

Bolat, ihracatçıların başarısının büyümede lokomotif rol oynadığına işaret ederek, "İlk 6 ayın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8. Bunun da 1,4 puanlık net katkısı yine ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık." dedi.

Depremde 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybının yaşandığını dile getiren Bolat, doğru istikamette, hedefleri gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

"Finansmana erişim, maliyetlerin ucuzlaması konusunda özellikle istihdam yoğun sektörler açısından gayret içindeyiz" diyen Bakan Bolat, "Hükümet olarak bakanlıklar arası çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle inşallah yeni tedbirler almaktan da çekinmeyeceğiz. Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Tekstilde geçen yıl aldığımız tedbirlerle özellikle tekrardan fabrika çarklarının hızlandığını birlikte gözlemledik. Üretimde ve ihracatta artış trendleri devam etti. Onlar ilk 8 ay itibarıyla 6,2 milyar dolar ihracata ulaştılar ki geçen yılın rakamlarıyla kafa kafaya bir tablo." diye konuştu.