Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, temizlik ve bakım çalışması yürüten işçileri ziyaret ederek, hem sohbet edip kolaylıklar diledi hem de makine ile çim biçti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde park, bahçe ve yeşil alanları ile vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için çalışan belediye personeli ile bir araya geldi.

Özveriyle çalışan işçilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, çim biçme makinesinin de başına geçerek, personele destek verdi.

Büyükkılıç, işçilere teşekkür ederek, “Yaz boyunca yeşil alanlarımızın temiz kalması için çalışan, emek veren tüm personele teşekkür ediyorum. Çimleri biçen personeli görünce dayanamayarak, işe koyuldum” dedi.

Şehrin daha yeşil ve daha temiz olması için gayretlerin sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi güzelleştirmek ve siz değerli hemşehrilerimizin kullandığı yeşil alanları daha da kullanışlı hale getirmek için park ve bahçelerimizde çim biçme işlemlerine devam eden işçilerimize kolaylıklar dileyerek, bizler de onlarla birlikte çim biçtik” diye konuştu.

İşçiler de Başkan Büyükkılıç’a, ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.