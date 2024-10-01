Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ı makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ve Talas Safa Okulları Müdürü Ebubekir Karslı ile Müdür Yardımcısı Bilal Arkalı da konuk etti.KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan’ı makamında ağırlarken, sıcak ve samimi bir ortamda Aslan ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Sayın Turgut Aslan belediyemizi ziyaret etti. Kıymetli ziyaretleri için Sayın Başdanışmanıma teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan da misafirperverliği için Büyükkılıç’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

EĞİTİMCİLERDEN BÜYÜKKILIÇ’A ZİYARET

Öte yandan kentten her kesiminden ziyaretçilerini sık sık makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ve Talas Safa Okulları Müdürü Ebubekir Karslı ile Müdür Yardımcısı Bilal Arkalı’yı ayrı ayrı konuk etti.

Büyükkılıç, misafirlerinin nazik ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ve Talas Safa Okulları Müdürü Ebubekir Karslı, Müdür Yardımcısı Bilal Arkalı belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahan, Talas Safa Okulları Müdürü Karslı ve Müdür Yardımcısı Arkalı da misafirperverliği ve eğitime olan desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.