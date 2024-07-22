Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Enderun Anaokulları ve Güzide 7/24 Kreş öğrencilerinin pikniğine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz hafta sonu Enderun Anaokulları ve Güzide 7/24 Kreş öğrencileri için düzenlenen pikniğe katıldı. Piknikte öğrencilerle vakit geçiren ve oyunlar oynayan Başkan Büyükgöz, velilerle de sohbet etti. Piknikte velilere hitaben kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Burada Enderun anaokullarının ve güzide kreşimizin bir yılı geride bırakarak çaba sarf ettiler onların arkadaşlıklarına dostluklarına bir harç bir taş daha koymak üzere buradayız. Onlar bizim gözümüzün nuru. Bizlere bir emanet bırakıldığı zaman bizler millet olarak deriz ki gözüm gibi bakarız. İşte evlatlarımız da bize Allah’ın emanetleri. Biz de onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü çağımızın tehditleri çok.

ANNE KADIN VE ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ

Köşe başlarında, sosyal medyada ve birçok alanda çocuklarımız sayısız tehditle karşı karşıya. Bizler onları günümüz şartlarının tehlikelerinden koruyarak sanatta, edebiyatta, bilimde yarınlara temsil insanları olarak hazırlamak zorundayız. Bizler Enderun Anaokulları ve Güzide olarak inşallah önümüzdeki süreçte Anne Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi projemizle de Gebze’de yeni bir kapı açacağız. Kreş sayımızı artırmaya ve Enderunlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hususlarda çalışmaya devam edeceğiz çünkü ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarı ile hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.