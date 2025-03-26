Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları, ilçedeki amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcu gençler olduKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’de Mevsim Ramazan” buluşmaları kapsamında ilçedeki amatör spora gönül veren, katkı sağlayan yöneticileri ve sporcuları Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda ağırladı.

Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Büyük Birlik Partisi Gebze İlçe Başkanı Emre Özyürek, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular katıldı.

Yapılan dua ve okunan Kur’an tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Göreve geldiğimiz ilk andan bugüne kadar ki süreçte; spora ve sporcuya dair altyapıyı güçlendirmek ilk önceliğimiz oldu. Göreve başladığımızda Gebze’de günlük 7 bin 500 çocuğumuzun spor yapma imkanı vardı. Bugün geldiğimiz noktada Gebze’mizde, 75 bin çocuğumuzun spor yapma imkanı var. Belediyenin bir tane lisanslı sporcusu yoktu. Bugün 250’ye yakın lisanslı sporcumuz var hamd olsun. 2-3 spor dalında faaliyet gösterirken bugün 32 branşta Gebze Belediyesi spor faaliyetlerini sürdürüyor. Çocuklarımızı sporda da güçlü kılmanın yanında, onları geleceğe hazırlamak, gelecekte güçlü bireyler olarak yetişmelerini temin etmek için, sokağın ve sosyal medyanın tehlikelerinden uzak tutmak, sporla hemhal olmalarını sağlamak için bundan sonrada çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.