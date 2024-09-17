Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iki ilçeyi kuzeyden birbirine bağlayan Çerkeşli-Yukarı Hereke yolunu incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli arasında inşa edilen 5 bin 200 metre uzunluğundaki yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın, “Kuzey kısımda şehrin gelişimi açısından önemli bir proje. Vatandaşlarımız çok daha kısa sürede, hızlı ve güvenli şekilde seyahat edecek. Uzun süreçler isteyen, çok zor bir alanda çalıştık. Uzun ömürlü, sağlam ve güvenli olması için 5,2 km’lik yolu beton üstü asfalt olarak projelendirdik. Her iki ilçe halkımızın da bizden istediği bir projeydi. Biz de onların isteği üzerine tüm zorluklarına rağmen bu projeyi hayata geçirdik. Halkımız ister biz de yaparız, bizim hizmet anlayışımız budur” dedi.

İKİ İLÇEYİ KUZEYDEN BAĞLAYACAK

Yeni yollar inşa ederek alternatif güzergahları ortaya çıkaran, trafiği rahatlatarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli arasında inşa edilen 5 bin 200 metre uzunluğundaki yeni yolda çalışmalar devam ediyor. Dilovası ve Körfez ilçelerini kuzeyden birbirine bağlayacak projede incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik personel eşlik etti.

ÇALIŞILMASI ZOR BİR ALAN

Proje imalatının zor bir bölgede yapıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Özellikle Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşlarımız Çerkeşli bölgesine bu bölgedeki OSB’lere ulaşabilmek için bizden bu yolun yapılmasını talep ediyorlardı. Bölgedeki OSB’lerde çalışan kardeşlerimiz var. İmalatın yapılması zor bir bölge burası. Çok ciddi bir kazı yapılması gerekiyor ve kayalık bir bölge. Yan taraftan da BOTAŞ hattı geçiyor. Dolayısıyla patlatma yapılmadan, kazıyla devam edilmesi gereken bir alandı. Toplamda 5,5 km uzunluğunda sıfırdan yapılmış bir hat. Hem Orman izinlerinin alınması, madencilik bölgesi olduğu için oldukça yorucuydu. Uzunca bir süre izin süreçleriyle uğraşıldı. Sonrada imalatla uğraşıldı. Yaklaşık 110 milyon değerinde bir imalat. Dilovası ile Körfez’in birbirine bağlandığı bir nokta. Bu anlamda Körfez ve Dilovası ilçelerimizi kuzeyden bir aks ile birbirine bağlamış oluyoruz. Hem Körfez, hem Dilovası hem de OSB bölgelerine gitmek isteyen halkımızın işini kolaylaştıran önemli bir proje. Hayırlı olsun” dedi.

ŞEHRİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

‘‘Yol medeniyettir. Yola karşı olanlar aslında medeniyete karşıdırlar’’ diyen Başkan Büyükakın, “Yol yaptıkça o şehrin gelişmesinin önünü açarsınız. Bu yol kuzey kısımda şehrin gelişimi açısından önemli bir proje oldu. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımız çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde Çerkeşli ve Yukarı Hereke arasında seyahat etmiş olacak” ifadesini kullandı.

”MİLLETİN MALININ HİZMETE DÖNÜŞMESİNİN ÖRNEĞİ”

Projeyi değerlendiren Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Milletin malının nasıl hizmete dönüştüğünün örneğini burada yaşıyoruz. Yapılan bu yolun zor şartlar altında yapıldığı apaçık. Dilovası, Yukarı Hereke ve OSB arasında ciddi bir rahatlama olacak. Vatandaşlarımızın hizmete daha rahat ulaşmasını sağlayan bir yol olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu hizmeti ilçemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘’BÜYÜKŞEHİR CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR’’

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ilçelerimizin sorunlarını çözmek için canla başla çalışıyor. Özellikle bu Yukarı Hereke-Çerkeşli yolu yıllara varan, vatandaşlarımızın istediği bir projeydi. Zor da bir projeydi. Ben de bu zorluklarına şahit oldum. Burası maden ocaklarının da içinden geçen, BOTAŞ hattının da hemen kenarından geçiyor olması buradaki çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Yukarı Hereke’de yaşayan vatandaşlarımızın İMES’e ulaşması için eskiden 16 km bir yolu gitmesi gerekiyordu. Şimdi artık çok hızlı bir şekilde iş alanına ulaşmış olacak. Daha kısa bir mesafeyle Dilovası Devlet Hastanesi’nden hizmet alacak. Yol medeniyettir. Böyle önemli bir hizmeti hem Körfez hem Dilovası ilçelerimize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2 ALT GEÇİT 1 ADET KÖPRÜ YAPILDI

Öte yandan Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolunda asfalt serim çalışmalarına başlandı. Yukarı Hereke-Çerkeşli Yolunun tamamı beton üzerine asfalt olarak yapılıyor. Ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılacak yol için uzun ömürlü ve daha dayanıklı olması amacıyla beton zemin üzerine asfalt serimi uygulaması tercih edildi.

Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli ve Dilovası Merkezi arasında yapılacak yeni yol ile ulaşım daha kısa sürecek. Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşların Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa mesafede erişim imkânı sağlayabileceği 5 bin 200 metre uzunluktaki yol gidiş-geliş 2 şerit olacak. Yeni yolda 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları da yapıldı. 85 metreküp kazı ve dolgu çalışması yapıldı. Nuh Çimento Fabrikası tali yolunda ve Yukarı Hereke Mermer Ocağı mevkiinde olmak üzere 2 adette altgeçit yapıldı.