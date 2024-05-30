Başkan Büyükakın, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip, en güzel doğa manzaralı Seymen Millet Bahçesinin 1. Etabını incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele’de 787 bin m² alan üzerine inşa edilen, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip ve en güzel doğa manzaralı Seymen Millet Bahçesinin 1. etabında bir inceleme gerçekleştirdi. “Böylesine güzel bir projeyi Başiskele halkıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin yoğun ilgi göstereceği bir kütüphaneyle donatacağımız bu yeni cennet köşe, doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek için ideal bir ortam sunacak” açıklamasını yaptı. “Harika bir yer olacak” diyerek proje tamamlandığında daha yeşil Kocaeli için önemli bir adım atılacağının altını çizen Başkan Büyükakın, “Kocaeli'mize kazandıracağımız yeni millet bahçemiz daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocaeli için attığımız önemli bir adımdır” dedi.

“KOCAELİ’NİN VİZYONUNA ÖNEMLİ BİR KATKI”

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teknik ekiplerin yer aldığı incelemede, proje içerisinde dört kilometre yürüyüş yolu ve 1.200 metre bisiklet yolu, otopark ve bisiklet parkının yanı sıra futbol, basketbol, voleybol sahaları ile tenis kortlarının yapılacağı ifade edildi. Projede 5.200 metrekare piknik alanı ile

3 bin metrekare çim tepe yapılacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Şehirlerimiz, insanlarımızın hayatlarını sürdürdüğü, çocuklarımızın büyüdüğü, geleceğimizin şekillendiği yerlerdir. Bu nedenle şehirlerimizin yeşil alanlarla, parklarla, bahçelerle dolu olması son derece önemlidir. Bugün incelediğimiz millet bahçemiz, Kocaeli’nin bu vizyonuna önemli bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Millet bahçeleri; sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam için yürüyüş yolları, spor alanları, çocuklar için oyun parkları ve doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunan bir yaşam merkezi olmasıyla vatandaşların takdirini kazanıyor. “Halkımızın doğayla baş başa kalabileceği, aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefledik” diyen Başkan Büyükakın, “Millet bahçemiz, aynı zamanda çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Yeşil alanlarımızın korunması ve artırılması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bahçe; çocuklarımıza doğayı sevdirecek, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır” dedi.

“İNSANIMIZ YEŞİLİN VE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARSIN”

“Bu projede emeği geçen herkese, başta belediye çalışanlarımız olmak üzere, tüm katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Hep birlikte, daha yeşil bir Kocaeli için çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet bahçesinin, tüm Kocaelililer için huzur ve mutluluk dolu anılara ev sahipliği yapmasını diliyorum. İnsanımızın, yeşilin ve doğanın keyfini çıkarmasını istiyoruz. Bu güzel millet bahçemiz buna olanak sağlayacak. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kocaeli bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.