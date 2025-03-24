Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde demokrasi şöleni yaşandığını belirterek, her şeyin çok daha güzel olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları Karacabey ilçesi ile devam etti.

Karacabey Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü’nün tasavvuf müziği dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Karacabey’in sorunlarını bildiklerini, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte birçok sorunu çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önümüzdeki 4 yıl içerisinde Karacabey’in sorunlarının çözüldüğünü hep birlikte görüleceğini söyledi.

"YAPILANLARI HANGİMİZ KABUL EDEBİLİR?"

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Başkan Bozbey, son 4 gündür yaşananların hiçbirinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışı davranışı, bu yapılanları hangimiz kabul edebiliriz?" diye soran Başkan Bozbey, "23 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde demokrasi şöleni vardı. Millet olarak geleceğin cumhurbaşkanını sandıklarda belirledik. Hayırlı olsun. Kent yöneticileri olarak belediyelerimizi yasalara uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ancak gizli tanık dedikleri birilerinin ifadesiyle belediye başkanlarının tutuklanmasını da sindiremiyoruz. Türkiye’nin geleceği açısından doğru değildir. Ama her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan’ın güzelliklerinin yaşandığı bir günde Karacabeylileri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Karagöz Gölge Oyunu gösterisi sahnelenerek çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.