Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, 80 kilometrelik asfalt fiyatına asfalt üretim tesisi yaptıklarını belirterek, 'Hizmete açılmasıyla birlikte belediyemizin üretim gücünü önemli ölçüde artıracak bu yatırım, şehrimize daha hızlı, planlı ve etkin hizmet sunmamıza katkı sağlayacak.' dedi.

KARS (İGFA) - Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, belediye meclisinden çıkarttığı kararla, asfalt firmalarına ödenen 80 kilometrelik asfalt fiyatına yapılan asfalt tesisi ile Kars'ın 40 yıl boyunca asfalt sorununun belediye tarafından çözüleceğini açıkladı.

Belediye meclis üyeleri ile birlikte asfalt tesisi şantiyesinde incelemelerde bulunan Başkan Senger, 'Kars Belediyesi Meclis Üyelerimiz ile birlikte yapım çalışmaları tamamlanma noktasına gelen asfalt şantiyemizde incelemelerde bulunduk. Şantiyedeki son durumu değerlendirerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hizmete açılmasıyla birlikte belediyemizin üretim gücünü önemli ölçüde artıracak bu yatırım, şehrimize daha hızlı, planlı ve etkin hizmet sunmamıza katkı sağlayacak. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde katkı sunan, süreci özveriyle takip eden kıymetli Meclis Üyelerimize emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kars'ımız için üretmeye, yatırım yapmaya ve eser kazandırmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Kars Belediyesi'ne ait asfalt üretim tesisi ile ilgili bilgi de veren Başkan Senger, 'Kars'ın yol ve asfalt sorununu çözecek tesisimiz 450 milyon liraya mal oluyor. Bu tesiste agrega, beton, taş kırma, asfalt ve asfalt zemini üretimleri yapılacak. Yani 80 kilometrelik bir yola verdiğimiz 450 milyon lira ile asfalt üretim tesisi yapmış oluyoruz.