Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda, şeffaf yönetimle kenti bir üst lige taşıdıklarını belirtti. Hedeflerinin Bursa’yı dünya kenti yapmak olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Değişimin İlk Yılı - Birlikte Başardık” temalı 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla buluştu. Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi temsilciler katıldı.

Bozbey, Silivri’de hapsedilen belediye başkanlarını ve Ekrem İmamoğlu’nu selamlayarak başladığı konuşmasında, çiftçilerin zirai don zararlarının Tarım Bakanlığı’nca karşılanmasını talep etti. İstanbul depremlerine değinerek, “Afetlere hazırlık hayati. Kentsel dönüşüm ve afet yönetimiyle Bursa’yı dirençli hale getiriyoruz” dedi.

Bursaspor’un şampiyonluğunu kutlayan Bozbey, “Bu başarı birliğin eseri. Hedef Süper Lig. Takımımızın yanındayız. Bursa gülümsüyor” diye konuştu. Kendisi hakkında yapılan suç duyurusuna, “Veremeyeceğimiz hesap yok. Şeffafız, kaynakları Bursalılar için kullandık. 1 yılda kentimiz bir üst lige atladı” yanıtını verdi.

GEÇMİŞ YÖNETİME ELEŞTİRİ

Hedeflerinin güçlü, güvenli ve mutlu insanların yaşadığı büyük bir Bursa olduğunu anlatan Başkan Bozbey, amaçlarının Bursa’yı örnek ve lider bir kent yapmak, öncü kılmak ve bir dünya kenti olarak hak ettiği yere taşımak olduğunu ifade etti.

Nasıl bir Bursa Büyükşehir Belediyesi devraldıklarını da anlatan Başkan Bozbey, “Belediyecilik konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimimiz var. Bu alandaki birikimimizi; halkımızla birlikte ürettiğimiz çözümler ve ortaya koyduğumuz başarılarla her zaman sahada gösterdik. Peki koskoca Büyükşehir Belediyesi neden bu hale geldi? Birincisi keyfiyet. Hesapsız, plansız, izinsiz yapılan işlerle Bursalıların parasının nasıl boşa harcandığına, kentimize nasıl zarar verildiğine birkaç örnek vermek istiyorum. İlk örnek, Çekirge Teras. Projeye yaklaşık 162 milyon lira para harcanmış. Bir tane helvacı kağıdına yazılı metin yok. Bir devir yok. Ortada protokol yok, tahsis yok. Niye yaptınız dediğimizde ‘Yapın dediler, yaptık’ denildi. Bir kurum bir yere para harcayacaksa protokol olması lazım. Bu kamusal suçtur. Maalesef elimizden alındı. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edildi” dedi.

ŞİRKETLERİN BORCU BİR YILDA AZALDI

Bozbey, devraldıkları belediyeyi “borç batağında” bulduklarını söyledi. Çekirge Teras’a 162 milyon TL harcandığını, ancak protokol olmadığını belirtti. Cumalıkızık Gasilhane Projesi’nin tahsissiz kaldığını, Atatürk Spor Salonu’nun kapasitesinin artırıldığını ve 19 Mayıs’ta temel atılacağını duyurdu. BUSKİ’nin 359,5 milyon Euro borcunun 14,7 milyar TL’ye ulaştığını, yolsuzluk dosyalarının yargıya taşındığını ifade etti.

Aktopraklık Arkeopark ile Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yaşanan israfa da değinen Başkan Bozbey, kamulaştırmalarının büyük kısmı Büyükşehir tarafından yapılan Çalı Yolu’nda aydınlatmalara da 30 milyon TL harcandığını belirtti. 211 milyon liraya tamamlanması hedeflenen T2 tramvay hattının da 782 milyon liraya bitirildiğini açıklayan Başkan Bozbey, Teftiş Kurulu tarafından tüm konuların tek tek incelenerek raporlandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Zarar eden belediye şirketlerinin Aralık ayındaki borçları ödenmeyerek sürekli sonraki yıla atıldığını, Aralık ayında ödenmesi gereken borçların, kâr görünsün diye bir sonraki yılın kayıtlarında gösterildiğini söyleyen Başkan Bozbey, şirketlerin göreve geldiklerinde 4.6 milyar lira borcunun 3.7 milyar liraya düşürüldüğünü anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin borcunu yüzde 15, iştiraklerin borcunu yüzde 19 azalttıklarını, ancak BUSKİ borcunun yüzde 55 arttığını açıkladı.

150 bin evde sağlık hizmeti, 30 bin ambulans hizmeti verdiklerini, sosyal desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Başkan Bozbey, ulaşımda Acemler’de trafiği rahatlattıklarını, gece seferleri ve “gittiğin kadar öde” modelini başlattıklarını, Mudanya Limanı’nı cruise gemilerine açacaklarını söyledi.

"Mudanya Limanı'nın, kentimizin ticari ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak cruise gemilerine ev sahipliği yapabilmesi için, uluslararası güvenli liman statüsüne kavuşması gerekiyor" diyen Başkan Bozbey, "Bu kapsamda Mudanya Limanı'nın ISPS Code (uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik kodu) uyum sürecini başlattık. 600 kişilik cruise gemilerinin Mudanya’ya gelebileceği kesinleşti. Bu konuda operasyon yürüyor. Bakanlık tarafından Emek-Şehir Hastanesi hattında çalışma devam ediyor. Bu konuda Bakanlık 20 araç satın aldı. Bakanlık bir maliyet çıkararak her sene bunun parasını bizden alacaktır” diye konuştu.

Bozbey, altyapıda 400 km içmesuyu hattı, 115 km kanalizasyon hattı döşediklerini, Nilüfer Çayı’nı temizleme çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

“Günü değil, geleceği kurtaran politikalar izliyoruz" diyen Bozbey, "Bursa’yı hak ettiği değere ulaştıracağız. Katılımcılıkla 17 ilçeyi eşit düşünüyoruz. En büyük projem, bir çocuğun gülümsemesi” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozbey, görevden alınma söylentilerine, “Bursalılar tercihini 2024’te yaptı. Bu tercihe saygı duyulmalı” yanıtını verdi.