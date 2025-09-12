Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı, Osmangazi’de düzenlenen anlamlı törenlerle yad edildi. Başkan Erkan Aydın, şehitliklerde dua ederek, “Vatanın kıymetini bilmeliyiz” mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü Osmangazi’de de anıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ahmetbey ve Çağlayan mahallelerindeki İstiklal Savaşı Şehitlikleri’ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Anma programında konuşan Başkan Erkan Aydın, Bursa’nın kurtuluşunun büyük fedakârlıklarla kazanıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Rahmetli dedem işgal yıllarında henüz 10 yaşındayken köyünü terk edip dağlarda mezalimden kaçmak zorunda kalmış. Hep bize ‘Vatanın kıymetini bilin, bayrağın değerini bilin’ derdi. Bu topraklar, atalarımızın ve şehitlerimizin kanıyla sulanarak çok acı hatıralarla kazanıldı. Şükrü Naili Paşa, komutasındaki orduyla Bursa’ya girerek şehri işgalden kurtardı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok ziyaret ettiği illerden biri Bursa’dır.”

Başkan Aydın, geçmişi unutmamak gerektiğini vurgulayarak, “Bugün sınırlarımızda, yüz yıl önce yaşadıklarımızın bir benzeri yaşanıyor. Bizim şansımız, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanını çok seven Mehmetçik sayesinde özgür olmamızdır” dedi. Muhtarlar da anlamlı günde programa katılımından dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.

BAŞKAN AYDIN KORTEJİN STARTINI VERDİ

Anma törenlerinin ardından Başkan Erkan Aydın, Bursa Motosiklet Spor Kulübü’nün 50 motosikletten oluşan kortejinin startını verdi. Ahmetbey ve Çağlayan mahallelerinden yola çıkan motosikletliler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne hareket etti. Burada korteji Mehter Takımı karşılarken, etkinlik renkli görüntülerle sona erdi.