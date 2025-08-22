Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris’te mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

MUĞLA (İGFA) - Başkan Ahmet Aras, Selimiye, Hisarönü, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Özellikle Selimiye ve Bozburun’da gündeme gelen yat limanı projelerine ilişkin vatandaşların kaygı ve görüşlerini doğrudan öğrenen Başkan Aras, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla gerçekleşen buluşmalarda, kıyıların korunması, sürdürülebilir turizm ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler ön plana çıktı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise Başkan Aras ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerin, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etme ve vatandaşlarla doğrudan temas kurma açısından önemli olduğunu ifade etti.