Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarımı için topraksız üretim üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi bahçesinde faaliyet gösteren topraksız tarım alanında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya’nın büyük bir tarım şehir olmasına rağmen ciddi su sorunu yaşayan bir şehir olduğunu belirten Başkan Altay, “Dolayısıyla bir taraftan tarım alanlarımızda az su isteyen bitkileri tercih ederken bir taraftan da tüm dünyanın kullandığı modern yöntemleri ortaya çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları derleyerek çiftçilerimizin günlük hayatında daha çok kazanç elde edebilecekleri yeni tarım modelleri oluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kent Tarımı için topraksız üretim üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Konya Bilim Merkezi bahçesinde topraksız tarım alanı oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi bahçesinde oluşturulan topraksız tarım alanı Konya tarımı için önemli bir model oluşturuyor.

Topraksız tarım alanında Ar-Ge çalışmaları yapılan merkezde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım şehri Konya’da kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması ve sürdürülebilir bir tarım yapmalarıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

SADECE SU KULLANILARAK OTOMASYONLA DENEME YAPILIYOR

Bilim Merkezi bahçesinde kurdukları topraksız tarım alanında sadece su kullanarak otomasyonla bir deneme gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Çiftçilikte temel esas; anlatmak değil, görerek üretim çeşitliliğini değiştirebilmek. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde oluşturacağımız eğitim alanlarında çiftçilerimize bu işin ne kadar verimli olduğunu ve sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışmaları anlatmak imkanı sunarak Konya’da bu tür uygulamaların gelişmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

“TÜM DÜNYANIN KULLANDIĞI MODERN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARMAK ADINA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Konya’nın büyük bir tarım şehir olmasına rağmen aynı zamanda ciddi su sorunu yaşayan bir şehir olduğuna da dikkati çeken Başkan Altay, “Dolayısıyla bir taraftan tarım alanlarımızda az su isteyen bitkileri tercih ederken bir taraftan da tüm dünyanın kullandığı modern yöntemleri ortaya çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları derleyerek çiftçilerimizin günlük hayatında daha çok kazanç elde edebilecekleri yeni tarım modelleri oluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.