Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı barajlardaki su seviyesinin olumsuz etkilendiğini belirtti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen kış mevsimine bağlı olarak barajların alarm vermesi üzerine Konyalılara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Konya olarak en önemli gündemlerinin su olduğunu kaydeden Başkan Altay şu ifadelere yer verdi:

“Konya’mızda yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor ve bu durum barajlarımızdaki su seviyesini olumsuz etkiliyor. Altınapa Barajımızdaki su seviyesi yüzde 11’e kadar geriledi. Şehrimizi susuz bırakmamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Fakat bu konuda hepimizin duyarlı olması ve suyu dikkatli kullanması gerekiyor. Suyun değerini kaybetmeden bilelim. Bugün tasarruf etmezsek yarın geç olacak” diye konuştu.

“SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANMAZSAK YAZ DÖNEMİNDE SU KESİNTİLERİ İLE KARŞILAŞABİLİRİZ”

31 ilçedeki hava durumunu anlık takip ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Mevsimsel olarak kurak bir dönem geçiriyoruz. Hafif bir kar yağışında bile sevincimiz artıyor. Daha fazlası için duacıyız. Su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Suyumuzu tasarruflu kullanmazsak yaz döneminde olası su kesintileri ile karşılaşabiliriz. Yeni su temin noktaları oluşturmak ve Konya’mızı susuz bırakmamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket edelim. Konya olarak suya sahip çıkmalıyız. Su hepimiz için hayati bir kaynak, lütfen dikkatli kullanalım” ifadelerini kullandı.