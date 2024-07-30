Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için gittiği Ankara’da önemli temaslarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için hareket ettiği Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

4 KRİTİK TEMAS

Başkan Alemdar, Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine kısa süre önce atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili görevine getirilen Halil İbrahim Balcı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u ziyaret etti. Sakarya’nın sorunlarını, planlarını, gelecek için hazırlanan projelerini anlatan Başkan Alemdar, şehrin öncelikli ihtiyaçlarını dile getirdi.

“SAKARYA’NIN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ”

Ziyaretlere ilişkin konuşan Alemdar, şehrin beklentilerini çok iyi bildiklerini ve talepleri ileterek gerekli adımların atılacağını ifade ederek şöyle dedi: “Bugün AK Parti’mizin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için Ankara’ya geldik. Toplantı öncesi çeşitli ziyaretlerde bulanarak şehrimizin gelişmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Şehrin beklentilerini biliyoruz. Sakarya’nın yarınlarını ortak akıl ve istişare kültürüyle inşa edeceğiz. Bu istişarelerimizi şehrimizin geleceği için sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi yine fikir birliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Şehrin beklentilerini biliyoruz.” dedi.

Başkan Alemdar, daha sonra Sakarya heyetiyle birlikte Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.