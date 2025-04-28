Sakarya’da Tarihi Uzunçarşı’da 3. etap çalışmaları için 8 Mayıs Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Yusuf Alemdar, “Tarihi Çarşı’nın kuzey tarafından (Unkapanı) çalışmalarımızı başlatacağız. İlk adımda 40 binamızın restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın en eski ticaret merkezlerinden olan Tarihi Uzunçarşı’nın 3. Etap 1. Kısım yapım ihale tarihini açıkladı.

Tarihi çarşının3. Etap projesi kapsamında Unkapanı tarafındaki 40 yapıyı kapsayan 1. kısmı için 8 Mayıs Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

3. ETAP BAŞLIYOR

Başkan Alemdar açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi çarşımızı geleceğe taşıyacak önemli bir adım atıyoruz. Uzunçarşı’nın tarihi dokusunu bozmadan, özgünlüğünü artırmayı hedefliyoruz. İnşallah daha önce de açıkladığımız gibi Unkapanı tarafından 3. Etap çalışmalarımızı başlatıyoruz. Esnaflarımızın ticaretini aksatmadan işlemleri sürdürecek ve hızla restore edeceğiz” dedi.

40 ADET YAPI RESTORE EDİLECEK

Başkan Alemdar, “3. Etap dönüşüm çalışmalarını kısım-kısım gerçekleştireceğiz. 8 Mayıs Perşembe günü yapım ihalemizleTarihi Çarşı’nın kuzey tarafından (Unkapanı tarafından) çalışmalarımızı başlatacağız. İlk adımda 40 adet binamızın restorasyonunutamamlamış olacağız. Buradaki çalışmalar bittiğinde de diğer kısımlarda dönüşüm için gerekli adımları atacağız. Sakarya’mıza hayırlı olsun” dedi.