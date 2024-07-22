Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ziyaretinde ilçeye beklenen altyapı müjdesini verdi. Alemdar, “Söğütlü’de en önemli işimiz altyapıdır. İhale bitti. Ağustos ayında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun” dedi. Proje kapsamında yaklaşık 25 bin metrelik atık su ve içme suyu hattı inşa edilecek ve bölgede musluklara en kaliteli içme suyu ulaşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’yü ziyaret etti. Başkan Alemdar’ın ilk durağı Söğütlü Belediyesi oldu.

ALTYAPIDA TARİH VERDİ

Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve yardımcıları tarafından karşılanan Başkan Alemdar, Söğütlü’nün altyapısı için ihalenin tamamlandığı ve ağustos ayında çalışmaların başlayacağı müjdesini verdi. Alemdar, bölgeye yaklaşık 25 bin metrelik atık su ve içme suyu hattı kazandıracaklarını ifade etti.

Daha sonra AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığı ziyaret eden Başkan Alemdar, İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

“AĞUSTOSTA BAŞLAYIP HIZLA BİTİRECEĞİZ”

Ziyarette MHP Söğütlü İlçe Başkanı Naim Taşkın da yer aldı. Başkan Alemdar seçim sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Alemdar Söğütlü’de en önemli iş olan altyapı yatırımının süratle tamamlanacağını belirterek, “Söğütlü’de en önemli işimiz ilk etapta altyapıdır. Söğütlü’nün en büyük problemi olan altyapı için ihalemiz sonuçlandı. Kısa süre içerisinde yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. İnşallah ağustos ayında ilk kazmayı vuracağız. Ana caddeler bittiği gibi ara sokakları da SASKİ marifetiyle yapacağız” dedi.

“ÜRETİME BÜYÜK DESTEK”

Başkan Alemdar, tarımın gelecek için çok önemli olduğunu ve Büyükşehir olarak çiftçiye en büyük desteği sağlayacaklarını kaydederek, “Üretmek zorundayız. Gençlerimizi üretime teşvik etmek zorundayız. Tarlamıza, bağımıza, bahçemize, toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Bir pandemi oldu. Tüm dünya bu süreçte gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Üretimin her safhasında Büyükşehir olarak çiftçimizin en önemli destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

HİZMETLERİMİZ BİR BİR TAMAMLANACAK

Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: “Söğütlü’ye bizlere verdiği destek için müteşekkiriz. Söğütlü’de inşallah ihtiyaçları bir bir tamamlayacak, ilçemizi en güzel şekilde geleceğe hazırlayacağız. Katılımcılık anlayışı, şeffaf, eşit ve adil bir yönetimle tüm şehrimizi kucaklamaya, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR’İN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE DAHA GÜZEL GÜNLERE…”

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, “Yusuf Başkanımın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Bizler Büyükşehir’in güçlü desteğiyle ilçemizi daha güzel günlere götürmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

16 BİN METRE ATIK SU 8 BİN METRE İÇME SUYU HATTI

Başkan Alemdar’ın verdiği altyapı müjdesi kapsamında Söğütlü’ye 16 bin 400 metre yeni atık su hattı ile 8 bin 400 metre içme suyu imalatı yapılacak İhale sürece tamamlanan proje Orta, Gündoğan, Camicedit ve Küçüksöğütlü’de başlayacak. Uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan ilçe bu proje sayesinde güçlü bir altyapıya kavuşacak. Atık suları güvenle taşınacak, kaliteli içme suyu musluklara ulaşacak.